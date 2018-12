29-Jährige greift Polizisten an - Rippenprellung

Berlin. +++ Geschäfte in Spandau überfallen - Mitarbeiter in Kühlkammer gesperrt +++

Bei einem Überfall in einem Laden in Spandau haben die Täter zwei Mitarbeiter in eine Kühlkammer eingesperrt. Die maskierten Räuber hätten am Donnerstagabend Bargeld aus dem Büro in der Obstallee gestohlen und seien dann geflohen, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Die Angestellten konnten sich schließlich selbst befreien. Ebenfalls am Donnerstagabend wurde ein Discounter in der Rauchstraße überfallen. Drei Männer fesselten kurz vor Ladenschluss um 22 Uhr zwei Mitarbeiterinnen und klauten Geld aus einem Tresor. Auch hier entkamen die Täter. Verletzt wurde niemand. Ob die beiden Überfälle miteinander zusammenhingen, ermittelt nun ein Raubkommissariat.

+++ Müllraum in Friedrichshainer Neubau geht in Flammen auf +++

Im Erdgeschoss eines Neubaublocks in Friedrichshain ist am frühen Freitagmorgen gegen 1.35 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Nach Feuerwehrangaben brannte in dem Haus an der Holteistraße ein Müllsammelraum. Ein Einsatzleiter teilte mit, dass aufgrund eines komplexen Rohrsystems Rauch eingedrungen sei und sich somit überall im Haus ausbreiten konnte.

Knapp 30 Einsatzkräfte waren demnach am Ort, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde laut der Feuerwehr niemand. Das Wohnhaus habe nicht geräumt werden müssen. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

+++ PKW prallt gegen Baum +++

Ein Mann ist mit seinem Auto gegen einen Baum neben der B158 bei Ahrenfelde gefahren und an seinen Verletzungen gestorben. Der 22-Jährige kam nach Angaben der Polizei am Donnerstagabend in der Nähe des Ortsausgangs aus noch ungeklärten Gründen mit dem Wagen von der Straße ab und prallte gegen den Baum. Der Mann starb noch am Unfallort.

+++ Fußgänger von Auto erfasst +++

Ein Ford Focus hat am Donnerstagabend einen Fußgänger in Niederschöneweide erfasst. Der Unfall ereignete sich auf der Oberspreestraße in Höhe Bärenlauchstraße. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Person kam in Begleitung eines Notarzt in ein Krankenhaus.

