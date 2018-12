Das sind die Polizeimeldungen von Donnerstag, den 6.12.2018, in Berlin

+++ Radfahrerin am Kudamm schwer verletzt +++

Berlin. Eine 28 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Unfall in Charlottenburg schwer verletzt worden. Sie wurde am Kurfürstendamm von einer Autofahrerin erfasst, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach erlitt die Radfahrerin bei dem Unfall am Mittwochabend Verletzungen am Kopf. Nähere Informationen zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.

+++ Großer Dachstuhlbrand gelöscht +++

Der Großbrand auf einer Baustelle in Mitte ist gelöscht. Beim Feuer am Mittwochabend wurden laut Angaben der Einsatzkräfte keine Menschen verletzt. Rund 90 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Auch die Sperrung der Köpenicker Straße, wo sich das Gebäude befindet, wurde am späten Abend aufgehoben. Zunächst sicherten Feuerwehrleute aber noch den Brandort.

Es brannte im denkmalgeschützten ehemaligen Industrie-Komplex "Eiswerk", das dem Projektentwickler Trockland gehört. Das Gebäude wird zurzeit umgebaut. Bis 2021 sollen dort Mietwohnungen und Gewerbefläche entstehen. Zwei Mitarbeiter des Entwicklers prüften noch am Mittwochabend, ob die Schäden womöglich die Bauzeit verlängern.

Polizeimitarbeiter wollen am Donnerstagmorgen den Ort untersuchen, um die Brandursache und Schadenshöhe zu bestimmen.

( BM )