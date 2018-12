Jugendliche geschlagen: Polizei sucht Täter mit Fotos

In Britz sind vier Jugendliche angegriffen und einer von ihnen geschlagen worden. Die Polizei veröffentlicht Bilder des Täters.

Berlin. Mit der Veröffentlichung von Bildern erhofft sich die Polizei Hinweise zu einem bisher noch unbekannten Täter. Am Dienstag, den 05.06.2018, hielten sich gegen 16 Uhr vier 15 und 16 Jahre alte Jugendliche auf dem Gelände eines leerstehenden Gebäudes an der Buschkrugallee in Britz auf.

Nach ihren Angaben sollen plötzlich zwei ihnen unbekannte Jugendliche erschienen sein und zunächst versucht haben, sie zu bestehlen. Anschließend soll einer der beiden unbekannten Jugendlichen mit Steinen nach ihnen geworfen haben.

Zudem soll ein Tatverdächtige einen 16-Jährigen mehrfach geschlagen und einmal getreten haben. Der Angegriffene erlitt leichte Verletzungen, verzichtete jedoch auf eine ärztliche Behandlung.

Die Polizei fragt:

- Wer kennt den abgebildeten Tatverdächtigen und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsorten machen?

- Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nehmen der Polizeiabschnitt 56, 12353 Berlin, Zwickauer Damm 58 unter der Telefonnummer (030) 4664 – 556701 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

( BM )