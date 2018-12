Mann greift Rettungswagen im Einsatz an

Während Sanitäter in Friedrichshain einen Verletzten behandelten, pöbelte ein Betrunkener die Helfer an und beschädigte das Fahrzeug.

Berlin. In der Nacht zu Donnerstag gab es kurz vor Mitternacht in der Nähe des RAW-Geländes an der Warschauer Straße Höhe Revaler Straße in Friedrichshain einen Einsatz für eine Rettungswagen-Besatzung. Ein auf dem Boden liegender Mann musste behandelt werden.

Während der Maßnahme trat ein Betrunkener an den Rettungswagen, pöbelte die Besatzung an, behinderte die Maßnahme und trat gegen eine hintere Tür des Fahrzeugs. Die Retter alarmierten zügig die Polizei. Beamte konnten den Mann in der Nähe festnehmen. Zeitweise leistete der Mann Widerstand.

Am Rettungswagen entstand Sachschaden.

Der beschädigte Rettungswagen.

Foto: Morris Pudwell

