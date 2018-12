Das sind die Polizeimeldungen von Mittwoch, den 5.12.2018, in Berlin

+++ Berlintourist von Radfahrer in Kreuzberg schwer verletzt +++

Berlin. Ein 53-jähriger Mann ist in Kreuzberg von einem Radfahrer angefahren und schwer verletzt worden. Noch am Unfallort soll der 41-jährige Radfahrer seinen Namen sowie seine Erreichbarkeit hinterlassen haben, dem Verletzten ein Taxi gerufen und davon gefahren sein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der Berlin-Tourist war nach eigenen Angaben zusammen mit seiner Ehefrau am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr auf dem Gehweg der Stresemannstraße unterwegs. An der Ecke Niederkirchnerstraße machte der Mann dann einen Schritt auf den Radweg. Der heranfahrende 41-Jährige konnte mit seinem Rad nicht mehr bremsen und ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden. Während der Radfahrer nur leicht verletzt wurde, erlitt der 53-jährige Fußgänger schwere Gesichtsverletzungen.

Beim Einsatz eines Rettungswagens in der Nähe des RAW-Geländes in Friedrichshain hat in der Nacht zu Mittwoch ein Mann die Besatzung angepöbelt und angegriffen. Die Sanitäter behandelten einen auf dem Boden liegenden Mann an der Warschauer Straße Höhe Revaler Straße, als sich der Betrunkene näherte, die Maßnahme behinderte und gegen eine hintere Tür des Fahrzeugs trat. Die Retter alarmierten zügig die Polizei. Beamte konnten den Mann in der Nähe festnehmen. Zeitweise leistete der Mann Widerstand. Am Rettungswagen entstand Sachschaden.

Gegen 1 Uhr kam es in der Nacht zu Mittwoch in Sichtweite zur Alex-Wache am Alexanderplatz in Mitte zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein Mann sagte aus, von mindestens vier Personen mit einem unbekannten Gegenstand attackiert worden zu sein. Er erlitt dabei eine stark blutende Kopfwunde. Einem Mann vor Ort wurde kurzfristig die Freiheit entzogen. Die genauen Umstände zu der Tat werden nun ermittelt. Die Polizei war innerhalb kürzester Zeit mit einem Großaufgebot vor Ort.

In Rangsdorf (Landkreis Teltow-Fläming) ist ein Mann durch einen Messerstich getötet worden. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei am Dienstagabend in der Nähe des Rangsdorfer Bahnhofes. Weitere Angaben wollte der Sprecher nicht machen. Der Fall sei an die Staatsanwaltschaft übergeben worden. Nach einem Bericht der Online-Ausgabe der „Märkischen Allgemeinen“, die einen Polizeisprecher zitiert, handelt es sich bei dem Toten um einen 60-jährigen Argentinier, der von einem 36-jährigen Ägypter erstochen wurde. Die beiden Männer waren demnach zuvor in Streit geraten. Die Polizei wollte den Bericht mit Verweis auf die Staatsanwaltschaft am Abend nicht mehr kommentieren.

Auf der Autobahn 12 in Höhe Frankfurt an der Oder hat ein Autotransporter gebrannt. Aus bisher ungeklärter Ursache habe es im hinteren Bereich des Fahrerhauses am Dienstagabend eine Verpuffung gegeben, teilte ein Sprecher der Autobahnpolizei mit. "Plötzlich stand die Fahrerkabine in Flammen", sagte er. Das Feuer habe dann auf die Ladung - vier Neuwagen - übergegriffen. Zwei Fahrzeuge seien komplett zerstört, zwei durch Hitzeeinwirkungen und Löschschaum beschädigt worden. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Feuerwehr löschte den Brand mit Löschschaum. Die A12 war für die Lösch- und Bergungsarbeiten zwischen den Anschlussstellen Frankfurt (Oder)-Mitte und Frankfurt (Oder)-West in Fahrtrichtung Berlin gesperrt.

