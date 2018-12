Brandenburg: Mann in Rangsdorf niedergestochen

Rangsdorf. Einen Tag nach dem gewaltsamen Tod eines 60 Jahre alten Mannes in Rangsdorf (Landkreis Teltow-Fläming), ist ein Tatverdächtiger gestellt worden. Ein 36-Jähriger sei noch am Tatort festgenommen worden, bestätigte die Polizei am Mittwochmorgen. Zuvor hatte die "Märkischen Allgemeine" darüber berichtet. Nähere Informationen nannte die Polizei allerdings nicht, der Fall sei an die Staatsanwaltschaft übergeben worden.

Der 60-Jährige war am Dienstagabend in der Nähe des Rangsdorfer Bahnhofes zunächst in einen Streit mit dem 36-Jährigen geraten. Infolgedessen soll dieser ein Messer gezückt und auf den Mann eingestochen haben. Das Opfer erlag seinen Verletzungen noch am Ort. Motive für die Tat sind noch nicht bekannt. Bei dem Toten soll es sich um einen Argentinier handeln, der Tatverdächtige soll aus Ägypten stammen.

( BM/dpa )