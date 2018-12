Berlin: Polizei stellt Raser, der nur mit einem Schuh flüchtete

ARCHIV - 06.08.2015, Schleswig-Holstein, Flensburg: ILLUSTRATION - Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Strasse. Die nordrhein-westfälische Polizei ist bei Blaulichtfahrten schneller am Einsatzort als früher. Das zeigten die Messungen der Einsatzzeiten, sagte ein Sprecher des NRW-Innenministeriums am Mittwoch. Bei einem Verkehrsunfall mit Verletzten seien es im vergangenen September 8 Minuten und 53 Sekunden gewesen. Foto: Carsten Rehder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Berlin. Es erinnert ein bisschen an Aschenputtel: Die Polizei verfolgte einen 21Jahre alten Fahrer, der zu Fuß auf der Flucht war - aber nur mit einem Schuh. Mit Hilfe eines Diensthundes stellten die Beamten den jungen Mann. Doch trotzdem behauptete er vehement, dass er nicht der flüchtige Fahrer sei, der seinen Schuh im Auto in der Eile vergaß. Die Beamten holten also den zweiten Schuh, der sich noch im Auto befand. Das Ergebnis der Anprobe? Der Schuh passte dem Fahrer.

Warum rasen einfach insgesamt keine gute Idee ist...



...auch nicht im #Wedding

...schon gar nicht in Zone 30

...erst recht nicht an unseren Kolleg. vorbei.



^tsm pic.twitter.com/PcyL0cbnCH — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 4, 2018

Doch wie kam es überhaupt zu dem ungewöhnlichen Fall? Der 21-jährige Mann war in einer 30er-Zone in Wedding an einem Funkwagen vorbeigerast. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Der alkoholisierte Mann, der keine Fahrerlaubnis hat, raste weiter und rammte dabei parkende Autos, den Funkwagen und touchierte den Zaun eines Sportplatzes. Danach ging die Flucht zu Fuß weiter - nur, dass er eben etwas Wichtiges vergessen hatte, was ihn schließlich überführte.

