Eifersuchtsdrama führt zu tödlichen Schüssen auf Straße

Berlin. Der Grund für tödliche Schüsse auf einer Straße in Berlin-Charlottenburg war ein Rache- und Eifersuchtsdrama zwischen zwei Männern. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag. Dabei ging es wohl um die Ex-Frau des Täters. Der 60-Jährige hatte am Samstagabend auf der Rückertstraße einem 47-Jährigen nahe dessen Wohnung aufgelauert und ihn durch einen Kopfschuss getötet. Anschließend schoss er sich selbst in den Kopf. Wenig später starb auch der Täter im Krankenhaus.

Beide Männer waren Deutsch-Albaner. Der Täter soll nach den Ermittlungen davon ausgegangen sein, dass er schwer krank war. Wie die Zeitung «B.Z.» auf ihrer Internetseite berichtete, soll das Opfer ein Verhältnis mit der Ex-Frau des 60-Jährigen gehabt haben. Der 47-Jährige hinterlasse eine Familie, hieß es. Die Kriminalpolizei hatte Zeugen und Verwandte der beiden Männer befragt.

Am Tatort lag in der Nähe der U-Bahn-Station Bismarckstraße und unweit der Deutschen Oper. Fotos von dort zeigten eine große Blutlache vor einem Hauseingang. Techniker der Kriminalpolizei hatten am Samstagabend Spuren gesichert.

