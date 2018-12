Transporter brennt in Neukölln völlig aus

Ein Transporter ist an der Kopfstraße in Neukölln am Sonntagabend vollständig ausgebrannt. Gegen 19 Uhr bemerkten Passanten den Brand an dem in der Kopfstraße abgestellten Mercedes Sprinter. Bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehr brannte dieser vollständig aus. Menschen wurden nicht verletzt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

( BM/seg )