Hermannswerder Hotel-Schwimmsauna in Brand, Gäste retten sich

Am Sonntagabend brannte eine Schwimmsauna auf der Halbinsel Hermannswerder in Potsdam. Gegen 19 Uhr wurde die Feuerwehr zur schwimmenden Sauna gerufen, die zur Wellnessanlage eines Inselhotels gehört. Die Nutzer der Sauna hatten sich bereits selbst in Sicherheit gebracht. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen.

Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen.

( BM/seg )