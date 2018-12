Das sind die Polizeimeldungen von Sonntag, den 2.12.2018, in Berlin

Kriminalität Polizei-Blog: Auto geht in Mitte in Flammen auf

Berlin. +++ Auto geht in Mitte in Flammen auf +++

Das Auto brannte komplett aus

Foto: Thomas Peise

An der Mollstraße in Mitte ist in der Nacht zu Sonntag ein Auto in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr hat den Brand schnell unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen auf andere Fahrzeuge verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Feuers.

+++ Mann auf offener Straße erschossen +++

Ein Mann wurde auf offener Straße erschossen: Ermittler sichern den Tatort

Foto: Thomas Peise

Ein Mann ist in Charlottenburg auf offener Straße erschossen worden. „Die Hintergründe sind noch völlig unklar“, sagte der Sprecher weiter. Eine Mordkommission ermittelt. Lesen Sie HIER mehr!

( BM )