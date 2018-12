Mann in Charlottenburg auf der Straße erschossen

Am Samstagabend ist ein Mann an der Rückertstraße durch Schüsse getötet worden. Eine Person soll festgenommen worden sein.

Berlin. An der Rückertstraße in Berlin-Charlottenburg ist am Samstagabend gegen 20.30 Uhr ein Mann erschossen worden. Die Schüsse trafen ihn vermutlich in den Oberkörper, wie die Berliner Morgenpost erfuhr.

Die Polizei stellte eine Pistole sicher

Foto: Thomas Peise

Die Tat ereignete sich mitten auf dem Gehweg. Nach ersten Angaben konnte eine Person festgenommen werden.

Am Tatort wurde eine Pistole gefunden. Die 7. Mordkommission sicherte die Spuren der Tat bis in die frühen Morgenstunden. „Die Hintergründe sind noch völlig unklar“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen.

Die Tat ereignete sich auf dem Fußweg der Rückertstraße

Foto: Thomas Peise

