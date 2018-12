Massenschlägerei im U-Bahnhof Jungfernheide

Berlin. In der vergangenen Nacht hat sich eine Massenschlägerei in Charlottenburg-Nord ereignet. Gegen 2 Uhr rief ein U-Bahn-Fahrer der U7 die Polizei zum U-Bahnhof Jungfernheide.

Dort waren bis zu 100 Personen in Streit geraten. Den Beamten sagte er, dass die Gruppe am U-Bahnhof Rathaus Spandau in die letzten beiden Waggons eingestiegen sei. Am U-Bahnhof Jungfernheide kam es dann zwischen zu einer Schlägerei, bei der die Kontrahenten mit verschiedenen Gegenständen unter auch Messern aufeinander losgegangen seien.

Nur mit weiteren Unterstützungskräften gelang es den Polizisten, die Lage zu beruhigen. Die Beamten leiteten Strafverfahren unter anderem wegen Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung ein. Zwei junge Jugendliche im Alter von 17 und 18 Jahren kamen zur erkennungsdienstlichen Behandlung in eine Gefangenensammelstelle, die sie danach wieder verlassen durften. Zwei weitere Jugendliche, ebenfalls 17 und 18 Jahre alt, erlitten leichte Verletzungen.

Mehr Polizeimeldungen:

26-Jähriger an Tramhaltestelle niedergestochen

Unbekannter setzt Auto in Berlin in Brand

Polizeiauto kracht gegen Ampel - Drei Beamte verletzt

Straßenbahn erfasst Fußgänger an der Falkenberger Chaussee

( BM )