Passanten hatten in Wilmersdorf beobachtet, wie der Mann an einem Auto zündelte. Sie riefen die Polizei.

Kriminalität Unbekannter setzt Auto in Berlin in Brand

Berlin. Ein Mann hat ein geparktes Auto in Berlin-Wilmersdorf angezündet. Zeugen beobachteten den Unbekannten am späten Freitagabend an der Fritschestraße, als die Reifen des Wagens brannten, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte.

Als der Mann die Zeugen sah, flüchtete er. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen. Niemand wurde verletzt.

( dpa )