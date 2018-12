Das sind die Polizeimeldungen von Sonnabend, den 1.12.2018, in Berlin

Berlin. +++ Feier eskaliert - Sanitäter bedrängt +++

In einer Schule an der Wallstraß in Mitte hat am Freitagabend eine Feier stattgefunden. In deren Verlauf wurde ein Pulverfeuerlöscher versprüht. Mehrere Personen liefen auf die Straße und klagten über Atemprobleme. Ein Krankenwagen wurde gerufen. Die alarmierten Sanitäter trafen auf eine etwa 100-köpfige Gruppe. Als die Rettungskräfte helfen wollten, fühlten sich jedoch von den Personen bedrängt und riefen die Polizei. Mit einem Großaufgebot konnten die Beamten die Lage beruhigen.

+++ Wieder Feuer in Müllraum +++

Müllcontainer brennen: Feuerwehreinsatz an der Gitschinerstraße

Foto: Thomas Peise

Erneut hat es an der Gitschiner Straße in Kreuzberg in einem Müllschluckerraum gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit vier Staffeln an und löschte die Flammen schnell. Verletzt wurde niemand. Erst am vergangenen Freitag brannte dort der Müllraum.

+++ Schlägerei vor Kneipe - mehrere Festnahmen +++

Schlägerei in Buckow, die Polizei schritt ein

Foto: Morris Pudwell

Gegen 3 Uhr ist es am Sonnabenmorgen an einer Kneipe an der Johannisthaler Chaussee in Buckow zu einer Schlägerei gekommen. Nach ersten Erkenntnissen wurden dabei vier Personen verletzt. Sie wurden am Ort von Rettungssanitäter behandelt. Ein Hauptverdächtiger und andere offenbar Beteiligte konnten Am Eichenquast, rund 500 Meter vom Tatort entfernt, festgenommen werden. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

