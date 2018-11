In Mitte wurde am Freitagnachmittag eine Filiale der Targobank überfallen. Über Täter und mögliche Beute ist noch nichts bekannt.

Berlin. In der Friedrichstraße in Mitte haben am Freitagabend gegen 17.30 Uhr drei bislang unbekannte männliche Täter eine Filiale der Targobank überfallen. Sie flüchteten in unbekannte Richtung.

Ob die Täter etwas erbeuten konnten, ist bisher nicht bekannt.

Die Ermittler sichern Spuren in der Bank.

Foto: Thomas Peise

( BM )