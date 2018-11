Die Feuerwehr rückte mit 37 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung an.

Feuerwehreinsatz Wohnhaus brennt in Hohenschönhausen

Die Berliner Feuerwehr ist am Freitag zu einem Wohnhausbrand in Hohenschönhausen ausgerückt. An der Rostocker Straße brennt es im ersten Stock eines sechsgeschossigen Gebäudes. "Die Personenrettung und Brandbekämpfung ist eingeleitet", teilte die Feuerwehr mit. Die Feuerwehr sei mit 37 Kräften im Einsatz.

