Mit Machete Tankstelle überfallen: Polizei sucht Täter

Die beiden Unbekannten überfielen im Januar 2018 eine Tankstelle in Spandau. Nun veröffentlichte die Polizei Bilder der Täter.

Berlin. Die Berliner Polizei hat am Freitagvormittag Fotos eines Raubüberfalls in Spandau veröffentlicht. Dadurch erhoffen sich die Ermittler Hinweise auf die Täter.

Wie die Polizei weiter mitteilte, ereignete sich der Überfall bereits am 7. Januar 2018 gegen 5.35 Uhr in einer Tankstelle am Brunsbrütteler Damm.

Die beiden Maskierten betraten die Tankstelle, bedrohten einen Angestellten mit einem Messer und mit einer Machete und forderten Geld aus der Kasse. Anschließend flüchteten die beiden Männer mit Geld und Zigaretten in unbekannte Richtung.

Die unbekannt gebliebenen Täter werden wie folgt beschrieben:

Erster Täter:

18-20 Jahre alter Mann

180-185 cm groß

normale bis kräftige Statur

trug eine dunkelfarbene Machete mit drei Löchern in der Klinge

war mit weißem Tuch maskiert

war bekleidet mit einer schwarze Kapuzenjacke und einer grünen Jogginghose mit vier gelben Streifen an den Hosenbeinen

trug ein rotes Basecap mit Aufdruck/Aufkleber oben links und schwarze Turnschuhe mit weißem Sohlenrand

Zweiter Täter:

18-20 Jahre alter Mann

165-170 cm groß

schlanke Statur

er trug ein Klappmesser mit silberfarbener Klinge

war maskiert mit weißem Tuch

bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke (Ärmel, Schulter und Rand der Kapuze glänzend) mit zwei schwarzen Kordeln an der Rückseite

trug ein Basecap mit lilafarbenem Schirm (Oberseite) und schwarz/hellgraue Turnschuhe

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Personen sowie deren Aufenthaltsorten machen?

Wer hat am Tatabend verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich gemacht?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zu der in Rede stehenden Tat geben?

Hinweise nimmt das Raubkommissariat der Polizeidirektion 2, Charlottenburger Chaussee 75 in Berlin-Spandau unter der Rufnummer (030) 4664-273120 (außerhalb der Bürodienstzeit [030] 4664-271100) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

