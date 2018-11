Mann zündelt an Berliner Tankstelle

In Moabit hat ein Mann versucht, an einer Tankstelle Feuer zu legen. Mitarbeiter konnten eingreifen.

Berlin. Polizisten haben in der Nacht zu Freitag einen Mann in Moabit festgenommen. Dieser soll versucht haben, auf einer Tankstelle an der Rathenower Straße zu zündeln. Den Aussagen der Mitarbeiter zufolge, habe der 46-Jährige gegen 2.20 Uhr mit einem Feuerzeug und einer Feuerzeugbenzinflasche hantiert. Zuvor soll der 46-Jährige mit einem Unbekannten an der Tankstelle in Streit geraten sein.

Den Mitarbeitern gelang es, dem Mann das Feuerzeug aus der Hand zu treten, der daraufhin flüchtete. Polizisten nahmen ihn wenig später in der Nähe fest und brachten ihn zur Blutentnahme auf eine Gefangensammelstelle. Anschließend übergaben sie ihn den Ermittlern eines Brandkommissariates beim Landeskriminalamt. Warum der Festgenommene versuchte einen Brand zu legen, ist Teil der Ermittlungen.

( dpa )