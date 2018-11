BerlKönig kollidiert mit Transporter: Zwei Personen verletzt

Die Unfallstelle an der Torstraße in Mitte am Freitagmorgen.

Der Rufbus der BVG stieß am Freitagmorgen auf der Torstraße in Mitte mit einem Transporter zusammen.

Berlin. Ein Rufbus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), der sogenannte BerlKönig, ist am Freitagmorgen auf der Torstraße in Mitte mit einem Transporter kollidiert. Dabei wurden zwei Personen verletzt, wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr mitteilte. Die beiden verletzten Personen wurden von Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht.

Der Abschnitt der Torstraße in Richtung Rosenthaler Platz zwischen Prenzlauer Allee und Angermünder Straße wurde gesperrt. Der Berliner Polizei lagen zunächst keine Informationen zum Unfallhergang vor.

Der Rufbus-Dienst BerlKönig ist seit Anfang September in Berlin unterwegs. Nutzer können die Kleinbusse in Friedrichshain-Kreuzerg, Mitte und Prenzlauer Berg per Handy-App ordern. Das System bündelt passende Anfragen zu einer Fahrgemeinschaft. 50 Fahrzeuge sind im Einsatz.

Hinter dem Dienst stehen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und ViaVan, ein Gemeinschaftsunternehmen von Mercedes-Benz und des US-Unternehmens ViaVan. Es hat ähnliche Dienste schon in Amsterdam und London sowie in Chicago, New York und Washington D.C. eingeführt.

