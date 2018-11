Polizei-Blog: Das sind die Polizeimeldungen vom Freitag, den 30.11.2018, in Berlin

Berlin. +++ Mann im U-Bahnhof Osloer Straße lebensgefährlich verletzt +++

In der Nacht zu Donnerstag ist ein schwer verletzter Mann in ein Krankenhaus in Gesundbrunnen eingeliefert worden. Passanten hatten ihn auf der Straße entdeckt. Der 22-Jährige gab an, im U-Bahnhof Osloer niedergestochen worden zu sein, nachdem er drei ihm unbekannte junge Männer angesprochen und sie um Hilfe gebeten hatte. Dabei hätten zwei von ihnen den 22-Jährigen plötzlich festgehalten, der dritte habe dann mit einem Messer zugestochen. Dann seien die drei mit der Geldbörse und dem Handy ihres Opfers geflüchtet. Der Mann wurde lebensgefährlich an der Lunge verletzt und musste notoperiert werden.

+++ Polizei verhindert Einbruch in Wohnung +++

Polizisten haben am Donnerstagabend einen Einbruch in Schöneberg verhindert. Ein Beamter beobachtete an der Heilbronner Straße drei junge Männer, die sich über einen Balkon Zugang zu einer Wohnung verschaffen wollten, wie die Behörden am Freitag mitteilten. Der Polizist war zwar selbst nicht im Dienst, alarmierte aber Kollegen zur Verstärkung. Die drei mutmaßlichen Einbrecher flüchteten, als die Polizei eintraf. Sie wurden aber in der Nähe des Tatorts gefasst. Bei den Tatvedächtigen handelte es sich demnach um zwei 17 Jahre alte Jugendliche und einen 18-Jährigen.

+++ Fast ein Jahr später: Zwei Festnahmen nach Silvesterrandale +++

Nach intensiven Ermittlungen hat die Polizei vier junge Männer als Tatverdächtige für eine Silvesterrandale vor fast einem Jahr im Visier. Die Wohnungen der 15 bis 18 Jahre alten Jugendlichen in Neukölln wurden am Donnerstag durchsucht, die Beamten fanden eine scharfe Schusswaffe mit zugehöriger Munition, Drogen, Messer und eine Machete, wie die Polizei mitteilte. Zwei Tatverdächtige wurden in den Wohnungen angetroffen und vorübergehend festgenommen. Die jungen Männer stehen im Verdacht, in der Silversternacht 2017/18 aus einer ungefähr 20-köpfigen Gruppe heraus Polizisten und ein Polizeiauto aus Schreckschusswaffen mit Pyrotechnik angegriffen zu haben. Auch ein Bus der BVG wurde beschossen.

+++ Terminal am Flughafen Schönefeld kurzzeitig gesperrt +++

Ein herrenloser Koffer hat am Donnerstag auf dem Flughafen Schönefeld für Aufregung gesorgt. Am Abend wurde Terminal D aus Sicherheitsgründen vorübergehend geschlossen. Das Gepäck entpuppte sich aber als ungefährlich. Nach gut einer Stunde habe man den Betrieb wieder freigeben können, sagte ein Flughafensprecher auf Anfrage. Insgesamt sei der Flugverkehr nicht beeinträchtigt worden. Lediglich drei Flüge hätten auf ein anderes Terminal umgeleitet werden müssen.

+++ Koffer sorgt für Aufregung am Bahnhof Schöneweide +++

Der S-Bahnhof Schöneweide wurde am Donnerstag gegen 20 Uhr gesperrt. Grund war ein verdächtiger Gegenstand. Die S-Bahnen fuhren durch. Gegen 20.40 Uhr waren die polizeilichen Ermittlungen beendet. Es kam aber noch zu Verspätungen und Ausfällen.

