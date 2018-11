Messerangriff: 22-Jähriger lebensbedrohlich verletzt

Berlin. Ein 22-Jähriger ist in der Nacht zu Donnerstag auf dem U-Bahnhof Osloer Straße in Gesundbrunnen lebensbedrohlich mit einem Messer verletzt worden.

Passanten brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo er der alarmierten Polizei den Vorfall schilderte. Demnach hätte er gegen Mitternacht drei junge Männer an dem U-Bahnhof zunächst um Hilfe gebeten. Anstatt seiner Bitte nachzukommen, hätten ihn zwei der Männer festgehalten, der dritte habe ihn dann mit einem Messer in den Rücken gestochen. Anschließend soll das Trio mitsamt Geldbörse und Handy geflüchtet sein.

Das Opfer erlitt eine lebensbedrohliche Verletzung am Lungenflügel und musste notoperiert werden. Weitere Ermittlungen zu dem schweren Raub laufen derzeit.

( BM )