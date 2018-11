Busse versperren Sicht: Schulkind schwer verletzt

Am Mittwochnachmittag hatten zwei haltende Busse die Sicht für die Autofahrer versperrt.

Werder/Havel. Ein Schulkind ist in Werder (Landkreis Potsdam-Mittelmark) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Am Mittwochnachmittag hätten zwei haltende Busse die Sicht für die Autofahrer versperrt, als das Kind hinter einem der Busse auf die Fahrbahn lief, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Eine 39-jährige Autofahrerin habe das Kind deshalb übersehen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung im Straßenverkehr gegen die Autofahrerin. Keine Angaben machte die Polizei zunächst dazu, ob es sich bei dem Kind um einen Jungen oder ein Mädchen handelt und wie alt es ist. Es wurde in ein Krankenhaus gebracht.

