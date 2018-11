Hier greift ein Späti-Räuber in die Kasse

Berlin. Die Berliner Polizei hat am Donnerstag Fotos und ein Video eines Raubüberfalls in einem Spätkauf an der Turmstraße in Mitte veröffentlicht. Die Ermittler erhoffen sich durch die Veröffentlichung Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen.

Der Überfall ereignete sich bereits am 22. September 2018 gegen 3 Uhr. Der Maskierte betrat den Kiosk, wobei er sich eine Jacke um den rechten Unterarm gewickelt hatte. Der Mann richtete seinen umwickelten Arm auf den hinter dem Tresen stehenden 33-jährigen Angestellten, als ob er mit einer Schusswaffe drohe, und forderte die Herausgabe der Einnahmen.

Der Verkäufer öffnete die Kasse, der Täter, der eine markante Tätowierung an der Außenseite des linken Oberarms hat, griff sich Geldscheine und flüchtete aus dem Geschäft über den Gehweg der Turmstraße in Richtung Stromstraße/Kleiner Tiergarten.

Foto: Polizei Berlin

Beschreibung des Räubers:

etwa 175 cm groß

schlanke Figur

sprach gebrochen Deutsch, eventuell mit arabischem Akzent

dunkle Bekleidung und weiße Mütze

weißer Schal, über das Gesicht gezogen

Tattoo am linken Oberarm, Motiv nicht näher bekannt

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort geben?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Namhaftmachung des Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt das Fachkommissariat der Direktion 3 in der Perleberger Straße 61a in 10559 Berlin-Moabit unter der Telefonnummer (030) 4664-373120 und außerhalb der Bürodienstzeiten unter (030) 4664-371100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

