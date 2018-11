Gartenlauben abgebrannt: Brandkommissariat ermittelt

In Berlin stehen mal wieder Gartenlauben und Autos in Flammen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Berlin. In Berlin haben in der Nacht zu Donnerstag zwei Gartenlauben und drei Autos gebrannt. Verletzt wurde niemand. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Am Donnerstagmorgen gegen 4.20 Uhr brannte demnach ein Auto in der Beckerstraße in Berlin-Schöneberg aus. Das Feuer griff auf zwei weitere geparkte Autos über, von denen eines schwer beschädigt wurde.

Bereits am Mittwochabend gingen in Pankow-Heinersdorf zwei Gartenlauben in einer Laubenkolonie in Flammen auf. Wie die Feuerwehr twitterte, brannte es auf einer Fläche von insgesamt 30 Quadratmetern. Ein Ausbreiten der Flammen konnten die rund 30 Einsatzkräfte an der Prenzlauer Promenade verhindern. In beiden Fällen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen.

( dpa )