Polizei-Blog: Das sind die Polizeimeldungen von Donnerstag, den 29.11.2018, in Berlin

Berlin. +++ SEK stürmt Wohnung in Neukölln +++

Am Donnerstagmorgen haben Beamte eines Spezialeinsatzkommandos gegen 6 Uhr eine Wohnung in Neukölln gestürmt. Grund des Einsatzes sollen Verstöße gegen das Waffengesetz sein. Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte einen Durchsuchungsbeschluss erlassen.

+++ Frau wollte Strafe mit Falschgeld bezahlen +++

Eine 32 Jahre alte Frau wollte in Charlottenburg nach Angaben der Polizei mit Falschgeld einem Freund helfen. Sie versuchte am Mittwoch, mit einem vierstelligen Betrag die Geldstrafe des inhaftierten Mannes zu begleichen, wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie habe einem Beamten der Justizvollzugsanstalt (JVA) Plötzensee das Geld übergeben, der die Scheine überprüfen ließ. Dabei stellte sich heraus, dass es "Blüten" waren.

+++ Drei Autos brennen in Schöneberg +++

In der Nacht haben in Schöneberg drei Autos gebrannt. Sie waren an der Beckerstraße auf einem Parkplatz im Innenhof eines Wohnhauses geparkt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Die Feuerwehr löschte die Flammen, verletzt wurde niemand. Die Fahrzeuge brannten jedoch komplett aus, auch das Gebäude wurde beschädigt.

