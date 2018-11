Das sind die Polizeimeldungen vom Mittwoch

Mit 50 Kräften rückte die Feuerwehr zum Klinikum Benjamin Franklin in Steglitz an.

Berlin. +++ Feuer im Klinikum Benjamin Franklin +++

Im 2. Untergeschoss des Klinikums Benjamin Franklin in Steglitz brach in der Nacht ein Feuer aus. Der Rauch breitete sich in weite Teile des Gebäudes aus. Die Feuerwehr war mit 50 Kräften im Einsatz und bekam den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

Einsatzkräfte der Feuerwehr bei den Löscharbeiten in der Klinik.

Foto: Thomas Peise

+++ Wohnungsbrand in Köpenick +++

Am Morgen gegen 4.20 Uhr wurde die Feuerwehr in die Verlängerte Hämmerlingstraße nach Köpenick gerufen. Eine Wohnung im 2.Obergeschoss stand lichterloh in Flammen. Es gibt derzeit drei Verletzte, eine Person davon schwer. Mindestens eine Person wurde über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr ist mit über 40 Einsatzkräften am Ort. Anwohner wurden während der Löscharbeiten in einem Bus der Feuerwehr untergebracht.

Völlig ausgebrannt: die Wohnung in Köpenick.

Foto: Morris Pudwell

+++ Mehrere nächtliche Brandstiftungen +++

In Johannisthal und im Baumschulenweg kam es in der Nacht zu mehreren Brandstiftungen. In der Baumschulenstraße versuchte jemand, einen Pick Up in Brand zu setzten, das Feuer erlosch jedoch von selbst. Am Sterndamm wurde ein Pkw in Brand gesetzt und zwei Kunststoffrollwagen an einer REWE Filiale. Beide Brände konnten schnell gelöscht werden, verletzt wurde niemand, wie unser Polizeireporter berichtet.

Brandstiftung an Containern.

Foto: Thomas Peise

