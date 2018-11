Das sind die Polizeimeldungen vom Mittwoch

Mit 50 Kräften rückte die Feuerwehr zum Klinikum Benjamin Franklin in Steglitz an.

Berlin. +++ Geldautomat in U-Bahnhof gesprengt +++

Ein Geldautomat ist in Zehlendorf gesprengt worden. Wie die Polizei mitteilte, zerstörten der oder die Täter am frühen Mittwochmorgen das Gerät im U-Bahnhof Onkel Toms Hütte. Verletzt wurde niemand. Ob und wie viel Geld erbeutet wurde, war zunächst unklar.

+++ Feuer im Klinikum Benjamin Franklin +++

Im 2. Untergeschoss des Klinikums Benjamin Franklin in Steglitz brach in der Nacht ein Feuer aus. Der Rauch breitete sich in weite Teile des Gebäudes aus. Die Feuerwehr war mit 50 Kräften im Einsatz und bekam den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

Einsatzkräfte der Feuerwehr bei den Löscharbeiten in der Klinik.

Foto: Thomas Peise

+++ Wohnungsbrand in Köpenick +++

Am Mittwochmorgen gegen 4.20 Uhr wurde die Feuerwehr in die Verlängerte Hämmerlingstraße nach Köpenick gerufen. Eine 50 Quadratmeter große Wohnung im 2.Obergeschoss stand lichterloh in Flammen. Drei Menschen wurden verletzt.

Der Mieter der Wohnung wurde von der Polizei gerettet. Er wurde zunächst notärztlich versorgt und anschließend wegen einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gefahren. 16 weitere Mieter wurden über Treppenhäuser in Sicherheit gebracht, eine Person über eine Drehleiter. Die Feuerwehr war mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Neben dem verletzten Mieter der Brandwohnung wurden zwei weitere Menschen ins Krankenhaus gebracht.

Was den Vollbrand ausgelöst hatte, war noch unklar. Die Bewohner wurden vor Ort in einem Betreuungsbus versorgt.

Völlig ausgebrannt: die Wohnung in Köpenick.

Foto: Morris Pudwell

+++ Betrunkener Autofahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei +++

Ein 38 Jahre alter Autofahrer hat sich in der Nacht zu Mittwoch eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, die an der Leitplanke endete. Der Ford-Fahrer war der Polizei auf der Stadtautobahn in Höhe der Anschlussstelle Hohenzollerndamm aufgefallen, da er ca. 50 km/h und in Schlangenlinien fuhr. Sie forderte ihn zum Anhalten auf, da gab der Mann Gas und flüchtete. Während seiner Flucht über die A 100, den Tegeler Weg, die A 111 und die A 10 Richtung Hamburg versuchte er mehrfach, die ihn nun verfolgenden drei Polizeiautos zu rammen und auszubremsen. Die Flucht endete in Höhe der Ausfahrt Oberkrämer an einer Leitplanke.

Seine Festnahme versuchte der Mann zu verhindern, indem er auf einen Polizisten zufuhr, der sich ihm in den Weg stellte. Dann versuchte er über den Beifahrersitz zu flüchten. Es gelang den Polizisten, den sich widersetzenden Mann zu bändigen, allerdings wurde ein Polizist bei der Festnahme leicht verletzt. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von ca. 1,4 Promille.

Das Auto wurde beschlagnahmt. Der Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Trunkenheit und Nötigung im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und wegen einer gefährlichen Körperverletzung verantworten.

+++ Brand auf Sportplatz +++

Im Märkischen Viertel in Reinickendorf kam es in der Nacht zu Mittwoch zu einem Brand in einem Platzwarthäuschen. Ein Zeuge hatte gegen 2.30 Uhr das Feuer in dem Häuschen auf dem Sportplatz an der Finsterwalder Straße bemerkt. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Ein Brandkommissariat ermittelt nun die Ursachen.

+++ Mehrere nächtliche Brandstiftungen +++

In Johannisthal und im Baumschulenweg kam es in der Nacht zu mehreren Brandstiftungen. In der Baumschulenstraße versuchte jemand, einen Pick Up in Brand zu setzten, das Feuer erlosch jedoch von selbst. Am Sterndamm wurde ein Pkw in Brand gesetzt und zwei Kunststoffrollwagen an einer REWE Filiale. Beide Brände konnten schnell gelöscht werden, verletzt wurde niemand, wie unser Polizeireporter berichtet.

Brandstiftung an Containern.

Foto: Thomas Peise

