In Berlin und Brandenburg finden seit den Morgenstunden Razzien statt (Symbolbild)

Ermittlungen Zigaretten-Razzia in Berlin und Brandenburg

Berlin. Seit den frühen Morgenstunden durchsuchen Kräfte der Berliner Polizei und des Zollfahndungsamtes Wohnungen und Lagerräume in Berlin und Brandenburg.

Syrisch-libanesische Zigarettenschmuggler sollen in großem Stil illegale und unverzollte Zigaretten aus Polen und Russland nach Deutschland geschmuggelt haben. Eines der durchsuchten Objekte befindet sich an der Bernauer Straße Ecke Stralsunder Straße in Mitte.

Nach Informationen der Morgenpost ermitteln Zoll, Polizei und Berliner Staatsanwaltschaft seit dem Frühjahr dieses Jahres in diesem Fall. Der Einsatz dauert aktuell noch an.

( ag )