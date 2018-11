Tram stößt mit Autotransporter zusammen und entgleist

Berlin. Eine Tram der Linie M4 ist am Montagnachmittag an der Hansastraße in Weißensee mit einem Autotransporter zusammengestoßen. Nach ersten Informationen von vor Ort wurde dabei eine Person verletzt. Ob sich die Person in der Straßenbahn oder in dem Lkw befand, war zunächst unklar.

Laut ersten Angaben wurde eine Person bei dem Unfall verletzt.

Foto: Thomas Peise

Durch den Aufprall sprang der erste Wagen der Tram aus den Gleisen. Am Nachmittag war die Strecke der M4 zwischen Sulzfelder Straße und Prerower Platz zunächst unterbrochen, teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) beim Kurznachrichtendienst Twitter mit.

M4: ist wegen eines Verkehrsunfalles, zwischen Sulzfelder Str. und Prerower Platz unterbrochen. Bitte mehr Zeit einplanen. #BVG pic.twitter.com/l3IiQwEGUS — BVG Straßenbahn (@BVG_Tram) November 26, 2018

( BM )