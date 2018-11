An der Schützenstraße brennt es auf einer Baustelle. Die Feuerwehr rückte mit großem Aufgebot an.

Alarm in Berlin-Mitte: An der Schützenstraße brennt es auf einer Baustelle an der Schützenstraße. Die Feuerwehr rückte mit knapp 70 Einsatzkräften an. Der Alarm wurde um 10.40 Uhr ausgelöst. Der Grund: Im zweiten Untergeschoss einer Baustelle brennt es.

