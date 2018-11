Das sind die Polizeimeldungen von Montag

+++ Gast verhindert Raub in Kreuzberger Kneipe +++

Ein Kneipengast hat in Berlin-Kreuzberg einen Raub verhindert. Der 51 Jahre alte Mann ging nach Polizeiangaben dazwischen, als ein Unbekannter in der Nacht zu Montag kurz vor Ladenschluss die Wirtin angriff und die Herausgabe der Einnahmen forderte. Dann betrat ein Komplize des Angreifers den Laden in der Wassertorstraße und schlug dem Gast mit einem Stein gegen den Kopf.

Anschließend flohen die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Der Gast wurde wegen einer Platzwunde am Kopf ambulant behandelt; die 61 Jahre alte Wirtin blieb unverletzt.

+++ Unbekannte zünden mehrere Autos in Friedrichshain an +++

Unbekannte haben in Berlin-Friedrichshain mehrere Autos angezündet. Auf dem Firmengelände eines Gebäudedienstleisters am Markgrafendamm wurden am Sonntagabend fünf Fahrzeuge durch den Brand beschädigt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach waren dort zwei Firmenwagen angezündet worden, durch die Hitzeentwicklung seien zwei weitere Autos und ein Wohnwagen beschädigt worden. In einem anderen Fall bemerkte eine Passantin nach Polizeiangaben in der Bahrfeldtstraße einen brennenden Gegenstand unter einem Autoreifen. Sie konnte die Flammen demnach selbst löschen, alarmierte aber zusätzlich die Feuerwehr, die eine weitere Brandentwicklung verhinderte.

+++ Zwei Menschen durch Feuer in Haus in Müggelheim verletzt +++

Feuerwehrleute an einem Einfamilienhaus, das komplett in Flammen steht

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Müggelheim (Bezirk Treptow-Köpenick) sind am Sonntagabend ein Mann und eine Frau verletzt worden. Sie seien von den Einsatzkräften aus dem Haus gerettet und danach medizinisch versorgt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Einer der beiden wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Wie es zu dem Brand kam und was für ein Schaden dabei entstanden ist, war zunächst unklar. Zunächst hieß es, das Feuer drohe auf einen Druckgasbehälter überzugreifen. Das konnte jedoch verhindert werden. Die Nachbarhäuser konnten laut Feuerwehr geschützt werden. Die Löscharbeiten, bei denen rund 100 Einsatzkräfte involviert waren, dauerten bis tief in die Nacht an.

