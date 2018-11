Berlin Neukölln: Fußgänger gegen Windschutzscheibe geschleudert

Der 53-jährige Fußgänger wurde in Britz von einem Auto erfasst. Er erlitt schwere Verletzungen an Kopf und Rumpf.

Berlin. Bei einem Unfall in Britz ist eine Person am Sonnabend schwer verletzt worden. Eine 55-jährige Autofahrerin war mit einem Opel auf der Gutschmidtstraße in Richtung Buckower Damm unterwegs. Als der 53-Jährige Fußgänger an der Kreuzung Fritz-Reuter-Allee die Straße betrat, wurde er vom Wagen erfasst.

Durch den Aufprall wurde der Fußgänger gegen die Windschutzscheibe und dann auf den Boden geschleudert. Der Fußgänger erlitt schwere Verletzungen an Kopf und Rumpf. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik.

( BM )