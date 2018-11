Berlin Schöneberg: Fußgänger überquert Straße und wird angefahren

Berlin. Schwerer Unfall in Schöneberg: Ein 31-jähriger BMW-Fahrer war am Sonnabendnachmittag auf der Bülowstraße in Richtung Nollendorfplatz unterwegs. Der Autofahrer erfasste einen Fußgänger, der an einer ampelgeregelten Fußgängerfurt die Straße überquerte.

Der 44-Jährige wurde von einem Notarzt behandelt und kam anschließend ins Krankenhaus. Ob der Fußgänger die Straße bei Grün überquerte, ermittelt nun die Polizei.

Mehr Polizeiberichte:

Boot sinkt in Rummelsburger Bucht: Feuerwehr legt Ölsperre

Treskowallee in Karlshorst: Tram stößt mit Auto zusammen

RAW-Gelände: Gruppe schlägt und tritt 32-Jährigen nieder