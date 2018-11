Das geschah in der Nacht zu Sonntag, den 25.11.2018, in Berlin

Kriminalität Das geschah in der Nacht zu Sonntag in Berlin

+++ Stromausfall im Berliner Südwesten +++

Im Südwesten Berlins ist in der Nacht zum Sonntag der Strom ausgefallen. Wie die Polizei mitteilte, sind rund 1600 Haushalte in Steglitz und Zehlendorf betroffen. So müssen Anwohner der Schloßstraße, der Straße Unter den Eichen und der umliegenden Gegend wohl noch bis zum frühen Morgen ohne Strom auskommen. Außerdem hält die S-Bahnlinie 1 vorerst nicht am Bahnhof Botanischer Garten. Ursache sei vermutlich ein Defekt in einem Umspannwerk, hieß es.

+++ Drogenplantage entdeckt +++

Feuerwehrleute haben in einer Wohnung an der Berliner Allee in Weißensee eine Drogenplantage gefunden. Die Feuerwehr war wegen eines Unfalls in der Wohnung im Einsatz. Der Mieter der Wohnung kam in ein Krankenhaus. Die Plantage und das Zubehör wurden von der Kriminalpolizei sichergestellt.

+++ Boot gesunken +++

In der Rummelsburger Bucht am Jugendschiff Freibeuter ist ein Boot gesunken. Die Feuerwehr rückte mit 20 Kräften an und legte eine Ölsperre aufs Wasser. So sollte verhindert werden, dass Betriebsstoffe in die Umwelt gelangen.

Foto: Peise

Warum das Boot sank, ermittelt nun die Wasserschutzpolizei.

Foto: Peise

+++ Lieferwagen-Fahrer übersieht Fußgänger +++

Schwerer Unfall im Plänterwald: Ein Lieferwagen-Fahrer wollte an der Kreuzung Kiefholstraße/Dammweg abbiegen, übersah aber vier Personen, die bei grün über die Straße gelaufen sind. Der Fahrer erfasste die Personen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Foto: Pudwell

Durch den Aufprall entstanden am Fahrzeug Schäden am Spiegel, Scheinwerfer und an der Motorhaube. Weshalb der Fahrer abgelenkt war, ermittelt die Polizei.

( BM )