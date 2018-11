Feuerwehrleute legen am Sonnabendabend eine Ölsperre, damit sich die Betriebsstoffe nicht in der Spree ausbreiten.

Berlin. In der Rummelsburger Bucht in Friedrichshain ist am Sonnabendabend ein Boot gesunken. Wie die Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, seien 20 Feuerwehrleute an der Kynaststraße im Einsatz. Sie legen eine Ölsperre aus, um die Ausbreitung von Betriebsstoffen in die Spree zu verhindern.

#Friedrichshain #Ölwehr

Wir sind momentan in der Kynaststraße im Einsatz. Dort ist ein Boot gesunken. Mit dem Auslegen einer Ölsperre verhindern wir die Ausbreitung von Betriebsstoffen in die Spree. #Umweltschutz Wir sind mit rund 20 Kräften vor Ort tätig #WirRettenBerlin — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) November 24, 2018

( BM )