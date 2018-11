Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr an der Treskowallee in Karlshorst.

Unfall in Berlin Treskowallee in Karlshorst: Tram stößt mit Auto zusammen

Berlin. Ein Auto ist am Sonnabendabend in Karlshorst mit einer Tram der Linie M17 zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich an der Treskowallee. Laut ersten Informationen von vor Ort schob die Straßenbahn das Auto nach dem Zusammenstoß noch weiter bis in einen Haltestellenbereich. Der Fahrer des Autos wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar. Über verletzte Straßenbahn-Fahrgäste war zunächst nichts bekannt.

Der Fahrer des Autos wurde laut ersten Informationen leicht verletzt.

Foto: Thomas Peise

( BM )