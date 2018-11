RAW-Gelände: Gruppe schlägt und tritt 32-Jährigen nieder

Das RAW-Gelände in Friedrichshain (Archivbild).

Berlin. Bei einem gewaltsamen Streit zwischen zwei Gruppen auf dem RAW-Gelände an der Revaler Straße in Friedrichshain hat in der Nacht zu Sonnabend ein 32-Jähriger schwere Kopfverletzungen erlitten.

Wie die Polizei mitteilte, kam es nach ersten Erkenntnissen gegen 3 Uhr zu der Auseinandersetzung zwischen einer Vierer- und einer Dreiergruppe. Dabei soll ein 19-Jähriger aus der Vierergruppe den 32-Jährigen zunächst mit einer Flasche gegen den Kopf geschlagen haben. Als der 32-Jährige zu Boden sank, sollen die Männer ihn weiter getreten und geschlagen haben. Auch die Begleiter des 32-Jährigen wurden attackiert, bis sie am Boden lagen, wie es weiter hieß.

Der 19-Jährige und seine drei Komplizen im Alter von 18, 20 und 21 Jahren flüchteten anschließend in verschiedene Richtungen. Polizisten konnten sie jedoch in der Nähe des Tatorts stellen und festnehmen.

Den 19-Jährigen brachten die Beamten in eine Gefangenensammelstelle, wo er nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen wurde. Die drei übrigen Tatverdächtigen wurden nach einer Identitätsfeststellung am Ort entlassen.

Rettungskräfte brachten den 32-Jährigen mit schweren Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik. Seine beiden Begleiter lehnten eine ärztliche Behandlung am Ort ab. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

( BM )