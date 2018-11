Berlin: Mutmaßlicher Einbrecher wird in Berlin-Friedenau geschnappt

Berlin. Ein mutmaßlicher Einbrecher ist auf der Flucht in Berlin-Friedenau festgenommen worden. Der 31-Jährige soll mit einem Komplizen am Freitagabend in eine Wohnung in der Evastraße eingebrochen sein, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte. Demnach bemerkte der Mieter den Vorfall, als er nach Hause kam und sich die Wohnungstür nicht mehr öffnen ließ.

Der 28-Jährige hörte Geräusche aus dem Inneren der Wohnung, die auf Einbrecher hindeuteten. Er lief zu seinem Balkon, wo er die fremden Männer bei der Flucht entdeckte. Der Mieter verfolgte das Duo. Es gelang ihm, den 31-Jährigen festzuhalten und der alarmierten Polizei zu übergeben. Der mutmaßliche Komplize konnte mit der Beute flüchten.

( dpa )