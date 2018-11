47-Jähriger schießt mit Zwille auf Fensterscheiben

Ein 47 Jahre alter Mann hat am Freitagabend in Gesundbrunnen mit einer Zwille und Stahlkugeln auf die Fensterscheiben einer gegenüberliegenden Wohnung geschossen. Der Vorfall ereignete sich gegen 20 Uhr an der Bastianstraße. Ein 55 Jahre alter Mieter hatte in seiner Wohnung einen lauten Knall und das Splittern von Glas gehört. Nach Angaben eines Polizeisprechers entdeckte der Mann mehrere Einschusslöcher in seinen Fenstern und alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten eine Wohnung auf der gegenüberliegenden Straßenseite in der sechsten Etage ermitteln, von wo aus mit der Zwille geschossen wurde. Mit einem richterlichen Beschluss und Teilen einer Einsatzhundertschaft wurde der 47-jährige Tatverdächtige in seiner Wohnung vorläufig festgenommen und zu einer Gefangenensammelstelle gebracht. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte eine Präzisionszwille und Stahlkugeln. Eine Blutentnahme ergab, dass der Verdächtige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er gab an, er habe sich über zu laute Musik aus der beschossenen Wohnung geärgert, hieß es.

Nach Feststellung der Personalien wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt.

Am Tatort an der Bastianstraße bekamen es die Polizisten gleich noch mit einem zweiten Fall zu tun, während sie noch die Schüsse mit der Zwille bearbeiteten. Nach Angaben eines Polizeisprechers kam gegen 23 Uhr eine 47-jährige Frau die Straße entlang und war offenbar über die ebenfalls anwesenden Reporter und Fotografen so erzürnt, dass sie diese lautstark beschimpfte, beleidigte und bedrängte. Als Polizisten dazwischen gingen, zeigte sie den Hitlergruß und rief laut "Heil Hitler". In der Gefangenensammelstelle wurden ihre Personalien überprüft, und eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,4 Promille. Anschließend durfte sie nach Hause gehen.

