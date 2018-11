An der Kreuzung Leuschnerdamm und Michaelkirchplatz sind in der Nacht zu Sonnabend zwei Taxis zusammengestoßen.

Kriminalität Das geschah in der Nacht zu Sonnabend in Berlin

+++ Jugendlicher prügelt mit Nothammer auf Polizisten ein +++

Ein Jugendlicher hat am S-Bahnhof Berlin-Zehlendorf mit einem gestohlenen Nothammer auf einen Polizisten eingeschlagen. Der Beamte wurde schwer am Kopf verletzt und kam ins Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 15-Jährige wollte am Freitagabend einen Feuerlöscher aus einem S-Bahnzug stehlen, wurde aber von einem Zeugen daran gehindert. Als Polizisten den Jugendlichen stellten, ging er mit dem Nothammer auf die Beamten los. "Der Jugendliche wurde überwältigt und seinen Eltern übergeben", sagte ein Polizeisprecher.

+++ Schlägerei auf Warschauer Brücke +++

Bei einer Schlägerei auf der Warschauer Brücke sollen zwei Personen verletzt worden sein.

Bei einer Schlägerei auf der Warschauer Brücke in Friedrichshain sollen in der Nacht zu Sonnabend nach ersten Angaben von vor Ort zwei Personen verletzt worden sein. Zwei weitere Personen wurden festgenommen. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

+++ Fußgänger bei Unfall verletzt +++

Das Auto erfasste den Fußgänger, der schwere Verletzungen erlitt.

Ein Fußgänger ist in der Nacht zu Sonnabend auf dem Saatwinkler Damm in Charlottenburg von einem Auto angefahren und verletzt worden. Die näheren Umstände des Unfall sind noch unklar, der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++ Taxis stoßen zusammen +++

Am Leuschnerdamm Ecke Michaelkirchplatz in MItte sind in der Nacht zwei Taxisw zusammengestoßen. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass ein Taxi noch in parkende Autos geschleudert wurde. Ersten Informationen von vor Ort zufolge wurden zwei Personen leicht verletzt.

