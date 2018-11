Einsatz Unfall im Chemieraum: Mehrere Verletzte in Lankwitzer Schule

Bei einer Verpuffung im Chemie-Labor einer Schule in Lankwitz sind mehrere Menschen zu Schaden gekommen. Der Lehrer erlitt Brandverletzungen an der Hand und ein Knalltrauma, fünf Schüler zwischen 16 und 18 Jahren ebenfalls ein Knalltrauma. Alle sechs Verletzten wurden in Krankenhäusern behandelt. Die Verpuffung war um 11.10 Uhr bei einem Versuch mit Benzin erfolgt.

Wie Feuerwehrsprecher Thomas Kirstein mitteilte, war die Feuerwehr unmittelbar nach dem Unfall zu der Bröndby-Oberschule an der Dessauerstraße gerufen worden. 25 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Polizei hat Ermittlungen zu Ursache und Hergang aufgenommen und im Chemie-Labor Beweise gesichert.

Der Unterricht wurde mittlerweile wieder aufgenommen.

( dpa/seg )