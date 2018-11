Unfall im Chemieraum: Lehrer erleidet Verbrennungen

Berlin. Für die Schüler der Bröndby-Oberschule in Lankwitz hatte die Chemie-Stunde am Mittwochvormittag gerade begonnen, da endete sie ebenso abrupt wie dramatisch. Um 11.10 Uhr kam es im Chemie-Labor zu einer explosionsartigen Verpuffung. Der ohrenbetäubende Knall alarmierte die gesamte Schule an der Dessauer Straße. Ein Lehrer habe starke Verbrennungen erlitten und fünf Schüler im Alter zwischen 16 und 17 Jahren ein Knalltrauma davongetragen, sagte Feuerwehrsprecher Thomas Kir­stein. Alle sechs Verletzten wurden mit Rettungsfahrzeugen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Wie es zu dem folgenreichen Unfall kommen konnte, untersuchen jetzt Polizei und Schulverwaltung. Nach Angaben von Beate Stoffers, Sprecherin von Bildungssenatorin Sandra Scheres (SPD) erfolgte die Explosion bei einem Versuch mit einem Benzin-Luft-Gemisch. Bei derartigen Versuchen ist es von entscheidender Bedeutung, dass ein bestimmtes Mischungsverhältnis ausgeschlossen ist, um eine unkontrollierte Explosion zu verhindern. Ob das in diesem Fall gegeben war, ist Gegenstand der Untersuchungen sowie der Ermittlungen der Polizei.

Die Polizei ermittelt wegen Sprengstoffexplosion

Kriminalbeamte waren unmittelbar nach Beendigung des Feuerwehreinsatzes vor Ort. Ein Sprecher sagte am Nachmittag, die Beamten hätten bei dem Versuch benutzte Gerätschaften und Substanzen sowie weiteres Beweismaterial sichergestellt. Das wird jetzt von Kriminaltechnikern untersucht. Wann ein Ergebnis vorliegt, lässt sich nach Polizeiangaben nicht konkret sagen. Ermittelt wird derzeit wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Ob Fahrlässigkeit seitens des Lehrers vorliegt, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Zwei Stunden nach der Explosion war der Unfall noch immer das Thema unter den Schülern. In den Klassengruppen tauchten immer neue Informationen auf. Alle hofften, dass es den verletzten Mitschülern schon wieder besser gehe und sie das Krankenhaus schnell verlassen könnten. Einige Schüler hätten über ein Piepen im Ohr geklagt, erzählt ein Mädchen aus der Oberstufe, die schon auf dem Heimweg war. Das müsse von dem Knall gekommen sein. Die Explosion habe man im gesamten Schulgebäude gehört, erzählt sie. Es habe einen ohrenbetäubenden Lärm gegeben. „Das haben bestimmt auch die Klassen in dem anderen Flügel der Schule gehört“, sagt ihre Begleiterin. Von dem Lehrer konnten sie nur berichten, dass er die Hand verletzt hatte. Evakuiert wurde das Schulgebäude aber nicht, alle Schüler konnten in den Räumen bleiben. Sie sei erst 12.30 Uhr in die Schule gekommen und habe noch gesehen, wie Polizei und Feuerwehr in das Schulgebäude hinein- und herausgingen, erzählt ein anderes Mädchen. Aber die Hoffnung, dass der Unterricht vielleicht deshalb am Nachmittag ausfallen würde, erfüllte sich nicht. Alle Stunden liefen planmäßig weiter.

Die Bröndby-Oberschule – eine integrierte Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe – liegt in einer ruhigen kleinen Anwohnerstraße in unmittelbarer Nachbarschaft zum Beethoven-Gymnasium. Ab der 9. Klasse werden die Fächer Biologie, Physik und Chemie in leistungsdifferenzierten Lerngruppen unterrichtet, so dass alle Schüler entsprechend ihrer Fähigkeiten gefördert werden können. Es gibt Grundkurse und Erweiterungskurse – ein Wechsel zwischen den Kursen ist in den Halbjahren möglich. Unklar ist, in welchem Kurs das Unglück passierte. Die Schüler, die nur den Knall gehört hatten, wussten nicht einmal genau, in welcher Klassenstufe es passiert ist. Einige vermuteten, dass ein 8. Klasse betroffen war, andere sprachen von der Abiturstufe. Aber so viel war vor Ort ersichtlich: Am Nachmittag war Normalität in die kleine Straße zurückgekehrt.

Unfälle bei Experimenten passieren immer wieder

Unfälle und Explosionen im Chemie-Unterricht sind selten, aber sie passieren immer wieder in Berlin. So hatte sich vor drei Jahren ein 17-jähriger Schüler am Heinrich-Schliemann-Gymnasium in Prenzlauer Berg bei einem als harmlos geltenden Experiment schwer verletzt. Weil vermutlich zu viel Brennspiritus verwendet worden war, hatte er sich Verbrennungen an Armen, Oberkörper und Gesicht zugezogen und musste ins Unfallkrankenhaus Marzahn eingeliefert werden.

Anfang 2016 wurde an der Peter-Ustinov-Schule in Charlottenburg ein Lehrer lebensgefährlich verletzt. Bei einem Unfall im Chemie-Labor war der Pädagoge mit Ameisensäure in Berührung gekommen. Und nach einem Chemie-Unfall an der Lette-Schule in Schöneberg wurden im März vergangenen Jahres ein Lehrer und zwei Schüler schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Die Betroffenen trugen durch eine Verpuffung von rotem Phosphor und Natriumchlorat Brandverletzungen im Gesicht und am Oberkörper davon. Zudem zerbarsten bei der Explosion Fensterscheiben, was zu Schnittverletzungen durch Glassplitter führte.