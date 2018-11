Am frühen Freitagmorgen rückte die Feuerwehr in die Schulzestraße in Pankow aus. Sie musste zwei brennende Pkw löschen.

Polizeibericht Zwei Pkw in Pankow in Brand gesetzt

Berlin. In der Schulzestraße in Pankow sind am frühen Morgen zwei Pkw in Brand gesetzt worden. Die Feuerwehr hatte die Flammen nach rund einer halben Stunde unter Kontrolle, verletzt wurde niemand.

Die Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten.

Foto: Thomas Peise

Mehr Polizeimeldungen:

Toter sitzt mindestens acht Stunden hinterm Steuer

Mit Baseballschlägern und Äxten: Prügelei vor Ex-Hotel

( BM )