Das sind die Polizeimeldungen von Freitag, 23.11.2018

+++ Brand in Schöneberger Kleingartenanlage +++

Zwei Lauben in einer Kleingartenanlage in Schöneberg sind am frühen Freitagmorgen in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr wurde gegen 3 Uhr in die Anlage am Vorarlberger Damm gerufen, wie eine Sprecherin mitteilte. 18 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

+++ Mann stürzt von Geländer in den Landwehrkanal +++

In der Nacht zu Freitag ist ein Mann in den Landwehrkanal gestürzt. Der Mann balancierte offenbar zunächst auf dem Geländer der Halleschen Torbrücke in Kreuzberg, verlor dann den Halt und stürzte in den Kanal. Im Wasser schaffte er es, sich Jacke und Schuhe auszuziehen, sie auf einen Vorsprung zu legen und selbst wieder ans Ufer zu schwimmen.

Polizisten zogen den unterkühlten Mann aus dem Kanal und übergaben ihn der Feuerwehr, die ihn in ein Krankenhaus brachte.

+++ Autofahrer rast vor Zivilstreife davon und baut Unfall +++

Eine Zivilstreife versuchte in der Nacht zu Freitag in Marzahn ein Auto anzuhalten. Doch dessen Fahrer gab Gas und flüchtete. Auf der Allee der Kosmonauten verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit dem Heck gegen einen Baum. Dann flüchtete der Mann zu Fuß und entkam.

Ermittlungen ergaben, dass die Kennzeichen am Wagen gestohlen waren.

+++ Massagesalon in Wilmersdorf ausgeraubt - Frau schwer verletzt +++

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Freitag einen Massagesalon in Wilmersdorf ausgeraubt und eine Frau schwer verletzt. Der Mann klopfte nach Polizeiangaben kurz vor Betriebsschluss um 23 Uhr an die Tür des Ladens in der Pariser Straße. Als ihm eine Mitarbeiterin öffnete, zwang er sie in einen Warteraum und schlug ihr mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Er griff demnach auch einen 59 Jahre alten Gast in dem Laden an.

Der Täter sei mit der Beute, darunter zwei Handys und Bargeld, unerkannt geflohen. Die 43 Jahre alte Mitarbeiterin des Ladens kam nach Polizeiangaben mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Der Gast wurde leicht verletzt.

+++ Zwei Pkw in Pankow in Brand gesetzt +++

In der Schulzestraße in Pankow sind am frühen Morgen zwei Pkw in Brand gesetzt worden. Die Feuerwehr hatte die Flammen nach rund einer halben Stunde unter Kontrolle, verletzt wurde niemand.

