In der Nacht zu Freitag ist ein Mann in den Landwehrkanal gestürzt. Der Mann balancierte offenbar zunächst auf dem Geländer der Halleschen Torbrücke in Kreuzberg, verlor dann den Halt und stürzte in den Kanal. Im Wasser schaffte er es, sich Jacke und Schuhe auszuziehen, sie auf einen Vorsprung zu legen und selbst wieder ans Ufer zu schwimmen.

Polizisten zogen den unterkühlten Mann aus dem Kanal und übergaben ihn der Feuerwehr, die ihn in ein Krankenhaus brachte.

