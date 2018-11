Das sind die Polizeimeldungen von Donnerstag

In Lichterfelde brannte es in einem Einfamilienhaus

+++ Feuer in Einfamilienhaus in Lichterfelde +++

In einem Einfamilienhaus in Lichterfelde ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Nach Feuerwehrangaben brannte dort ein Zimmer in voller Ausdehnung. Die Bewohnerin des Hauses im Kadettenweg brachte sich demnach noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte selbst in Sicherheit. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

Foto: Thomas Peise

+++ Kältetechnikanlage in Brand - Feuer in Wohnhaus +++

Wegen eines Kellerbrandes hat die Berliner Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen vier Hausbewohner in Gesundbrunnen in Sicherheit gebracht. In dem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Pankstraße war nach Angaben der Rettungskräfte gegen zwei Uhr eine Kältetechnikanlage in Brand geraten. Die Flammen hatten demnach auf das Erdgeschoss des vierstöckigen Hauses übergegriffen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit etwa 30 Einsatzkräften vor Ort.

+++ Autofahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei +++

Ein mutmaßlicher Einbrecher mit einem Auto hat sich bei Oranienburg eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Der Mann sei schließlich verunglückt und festgenommen worden, berichteten die Beamten. Nach ersten Erkenntnissen sollen der Mann und sein Komplize bei einem Einbruch im Löwenberger Land von einem Mieter überrascht worden sein. Einer der Männer wurde von dem Mieter am Tatort festgehalten, ein anderer fuhr mit einem Mietauto davon. Zeitweise sei der Flüchtige mit mehr als 100 km/h der Polizei davon gefahren. Schließlich habe er auf der Bundesstraße 96 ein anderes Auto touchiert und sich anschließend überschlagen. Der Mann wurde in ein Berliner Krankenhaus gebracht.

