60-Jähriger von Tram erfasst und schwer verletzt

Der 60-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Berlin. Ein 60 Jahre alter Mann ist am Dienstagabend in Friedrichshain von einer Tram erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, soll der Mann gegen 17.30 Uhr bei Rot über die Landsberger Allee gelaufen sein. Beim Überqueren der Schienen wurde er von der Straßenbahn erfasst. Er erlitt schwere Kopf- und Beinverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

( BM )