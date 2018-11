Insgesamt 45 Personen und ein Hund mussten in der Nacht zu Mittwoch in Sicherheit gebracht werden.

Berlin. Nach einem Feuer in einer Erdgeschosswohnung an der Köthener Straße in Marzahn sind fünf Personen durch Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht worden.

Insgesamt 45 Personen und ein Hund seien in der Nacht zu Mittwoch in Sicherheit gebracht worden, teilte die Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst Twitter mit. Sie wurden in einer benachbarten Schule durch die Berliner Polizei betreut.

Die Einsatzkräfte haben insgesamt 2 Bewohner gerettet und 43 weitere Personen sowie einen Hund in Sicherheit gebracht. Es wurden 5 Personen durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser transportiert. Die Bewohner werden in einer angrenzenden Schule durch die @polizeiberlin betreut. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) November 21, 2018

52 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Brandursache war zunächst unklar.

( BM )