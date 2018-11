Das sind die Polizeimeldungen von Mittwoch, 21. November 2018

+++ Mit Schusswaffe und Schlagstock bedroht und ausgeraubt +++

Eine 44 Jahre alte Mitarbeiterin eines Reinigungsgeschäfts ist von drei maskierten Männern mit einer Schusswaffe sowie einem Schlagstock bedroht und ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, zwangen die Täter am Dienstagabend die 44-Jährige in der Ritterstraße in Kreuzberg, die Einnahmen herauszugeben. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

+++ Fünf Personen nach Brand in Marzahn im Krankenhaus +++

Nach einem Feuer in einer Erdgeschosswohnung an der Köthener Straße in Marzahn sind fünf Personen durch Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht worden. Insgesamt 45 Personen und ein Hund seien in der Nacht zu Mittwoch in Sicherheit gebracht worden, teilte die Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst Twitter mit. Sie wurden in einer benachbarten Schule durch die Berliner Polizei betreut. 52 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Brandursache war zunächst unklar.

+++ Fahrrad zerbricht bei Unfall in Kreuzberg in zwei Teile +++

Ein Fahrrad ist in der Nacht zu Mittwoch in Kreuzberg mit einem Auto zusammengestoßen. Auf dem Fahrrad sollen laut ersten Informationen von vor Ort zwei Personen gesessen haben, von denen eine Person bei dem Unfall verletzt wurde. Bei dem Aufprall zerbrach das Fahrrad in zwei Teile. Die Fahrerin des Autos blieb unverletzt. Der Unfall ereignete sich an der Urban- Ecke Baerwaldstraße. Der genaue Unfallhergang und die Identität der beteiligten Personen waren zunächst unklar.

( BM )